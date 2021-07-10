В США выходит книга о зверствах бандеровцев, но в Киеве ее читать не станут

Книга о преступлениях бандеровцев, подготовленная профессором университета в Колумбии — одна из сотен научных работ, но США, Европа и Украина сделают вид, что ничего не случилось. Политолог Сергей Марков рассказал ФАН о том, что фашизм на Украине возрожден Западом для борьбы с русскими.

В издательстве Колумбийского университета (США) в сентябре 2021 года выйдет книга канадского историка, профессора Университета Альберты Ивана-Пола Химки «Украинские националисты и Холокост. Участие ОУН-УПА1 (запрещенные в РФ экстремистские организации) в уничтожении украинских евреев 1941–1944 гг.», в которой автор приводит доказательства вины украинских националистов в массовых убийствах мирного населения.

Prt Scr cup.columbia.edu / Columbia University Press

Политолог, общественный деятель, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал ФАН, что книга из США никогда не попадет в Киев, а в Европе ее «не заметят».

«Несомненно, в Европе и США имеет место политика замалчивания фашизма на Украине. При этом реальная история не пересекается с этой реальностью. Серьезные ученые с мировыми именами ведут исследования и публикуют работы, в которых прямо говорится, что прославляемая ныне на Украине ОУН1 (запрещенная в РФ экстремистская организация) — это убийцы, которые несут ответственность за совершенные ими преступления против человечности», — пояснил политолог.

Марков напомнил, что бандеровцы тесным образом сотрудничали с государственной машиной террора Третьего рейха, и прославляемый ныне в Киеве как «герой Украины» Роман Шухевич имел звание гауптштурмфюрера СС и был командиром карательного подразделения «Нахтигаль».

«Вина бандеровцев огромна, чудовищна и несомненна. Они убивали мирных людей: евреев, поляков, русских и неугодных им украинцев. Это было доказано историками сотни раз. Но мировое сообщество делает вид, что «наука отдельно, а политика отдельно». Это выгодно», — добавил собеседник ФАН.

Директор Института политических исследований пояснил, что поддержка украинского фашизма ведется спецслужбами США и Великобритании, чтобы нанести максимальный вред России, для этого, по словам Маркова, и осуществлялся государственный переворот в Незалежной.

«Спецслужбы Запада стремятся отчленить часть исторической Руси, Украины, и сделать население Украины, где 80% людей говорят по-русски, русофобами. Конечная цель — сформировать огромную толпу умалишенных смертников и бросить их в войну против России. Для создания из населения Украины зомби киевские власти проводят политику внутреннего террора. Нацистские организации на Украине получают деньги от государства. «Коммерческий фашизм» — явление XXI века. Он, как политический инструмент, используется Западом на Украине», — подчеркнул эксперт.

Сергей Марков заверил — все в мире знают о том, что сегодня в центре Европы возрожден фашизм, но в европейских странах от этого стыдливо отводят глаза, а книги западных ученых, рассказывающие про это, на Украине запрещены. Не дойдет до украинских читателей и книга американского профессора, которая будет выпущена Колумбийским университетом в сентябре.

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1 Организация запрещена на территории РФ.