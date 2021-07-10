Серийное производство ракетных комплексов С-350 начнется на базе Брянского автозавода

Брянск, 10 июля. Брянский автозавод готовится к запуску серийного производства зенитных ракетных комплексов С-350, сообщил исполнительный директор предприятия Алексей Сдобнов.

По его словам, завод уже разработал 20 различных модификаций шасси для данного вооружения. Ожидается, что серийное производство С-350 позволит предприятию в несколько раз увеличить объемы производства, сказал Сдобнов на встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Ранее стало известно, что российские военные в ближайшие недели начнут испытания сверхзвуковых ракет «Циркон». Стрельбы выполнят с борта фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Это будет четвертый пуск ракет с данного судна.