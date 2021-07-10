Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 19:03
19:02
Происшествия
Серьезное ДТП унесло жизни двоих человек под Воронежем
19:00
Весь мир
Пенсионная система Саудовской Аравии оказалась в шаге от коллапса
19:00
Политика
Украинский чиновник заявил об опасениях строительства новых «Северных потоков»
19:00
Видео
«Выход за рамки»: члены пресс-клуба «Петербургский уикенд» подвели итоги новой встречи
19:00
Политика
Политолог раскрыл секрет, что на самом деле заставило Байдена позвонить Путину
18:59
Весь мир
В Шарлотсвилле снесли памятник генералу конфедератов Роберту Ли
18:59
Евро 2020
УЕФА отметил высокий уровень проведения матчей Евро-2020 в Петербурге
18:55
Новороссия
Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел села Санжаровка в ЛНР
18:53
Весь мир
Общественность Ирака обеспокоена пропажей антиправительственного журналиста
18:53
Армия
Подлодка ВМС США New Mexico и «морские котики» провели учения в Средиземном море
Все новости

Артиллеристы ЦВО в Кузбассе получили партию модернизированных комплексов «Штурм-С»

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:23
Армия
Артиллеристы ЦВО в Кузбассе получили партию модернизированных комплексов «Штурм-С»
wikipedia.org  /  One half 3544

Кемерово, 10 июля. Шесть модернизированных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» поступили на вооружение артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Кузбассе.

Поступление партии обновленной техники позволило полностью перевооружить противотанковое подразделение округа.

Модернизированные боевые машины способны поражать бронетехнику, оснащенную динамической защитой. Кроме этого, «Штурм-С» можно применять при борьбе с авиацией противника даже при неблагоприятных погодных условиях. Новые доработки в полтора раза сократили время на приведение комплекса в боевое положение.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на вооружение Уральской танковой дивизии должны поступить более 20 единиц «Штурм-С». Усовершенствованные противотанковые ракетные комплексы смогут предоставить надежную защиту от боевых вертолетов противника.

Вернуться назад

цво бронетехника Штурм-С
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru