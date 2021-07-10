Артиллеристы ЦВО в Кузбассе получили партию модернизированных комплексов «Штурм-С»

Кемерово, 10 июля. Шесть модернизированных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» поступили на вооружение артиллерийского соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Кузбассе.

Поступление партии обновленной техники позволило полностью перевооружить противотанковое подразделение округа.

Модернизированные боевые машины способны поражать бронетехнику, оснащенную динамической защитой. Кроме этого, «Штурм-С» можно применять при борьбе с авиацией противника даже при неблагоприятных погодных условиях. Новые доработки в полтора раза сократили время на приведение комплекса в боевое положение.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на вооружение Уральской танковой дивизии должны поступить более 20 единиц «Штурм-С». Усовершенствованные противотанковые ракетные комплексы смогут предоставить надежную защиту от боевых вертолетов противника.