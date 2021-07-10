Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 19:03
19:02
Происшествия
Серьезное ДТП унесло жизни двоих человек под Воронежем
19:00
Весь мир
Пенсионная система Саудовской Аравии оказалась в шаге от коллапса
19:00
Политика
Украинский чиновник заявил об опасениях строительства новых «Северных потоков»
19:00
Видео
«Выход за рамки»: члены пресс-клуба «Петербургский уикенд» подвели итоги новой встречи
19:00
Политика
Политолог раскрыл секрет, что на самом деле заставило Байдена позвонить Путину
18:59
Весь мир
В Шарлотсвилле снесли памятник генералу конфедератов Роберту Ли
18:59
Евро 2020
УЕФА отметил высокий уровень проведения матчей Евро-2020 в Петербурге
18:55
Новороссия
Бойцы ВСУ устроили минометный обстрел села Санжаровка в ЛНР
18:53
Весь мир
Общественность Ирака обеспокоена пропажей антиправительственного журналиста
18:53
Армия
Подлодка ВМС США New Mexico и «морские котики» провели учения в Средиземном море
Все новости

Темпы роста необеспеченного кредитования превысят выдачи ипотеки в 2021 году

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:22
Экономика
Темпы роста необеспеченного кредитования превысят выдачи ипотеки в 2021 году
pixabay.com

Москва, 10 июля. Фиксируемый рост в выдачах банками необеспеченных кредитов превысит выдачи ипотеки, несмотря на продление льготной государственной программы, считают эксперты. 

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в беседе с ТАСС отметила, что темпы роста составят 18-18,5%, однако во втором полугодии они замедлятся до 15-17%. Последний показатель ниже темпов роста 2020 года.

В настоящий момент на рынке необеспеченной розницы наблюдается ускорение роста портфеля, что может свидетельствовать о начале "кредитного бума", считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Однако, вероятнее всего, такая динамика связана с сезонным спросом.

Риелторы составили рейтинг городов России, в которых выгоднее всего покупать квартиру в рамках программы льготной ипотеки под 7%. Лидирующие позиции заняли Тверь и Самара.

Вернуться назад

ипотека спрос госпрограмма
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru