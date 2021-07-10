Темпы роста необеспеченного кредитования превысят выдачи ипотеки в 2021 году

Москва, 10 июля. Фиксируемый рост в выдачах банками необеспеченных кредитов превысит выдачи ипотеки, несмотря на продление льготной государственной программы, считают эксперты.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в беседе с ТАСС отметила, что темпы роста составят 18-18,5%, однако во втором полугодии они замедлятся до 15-17%. Последний показатель ниже темпов роста 2020 года.

В настоящий момент на рынке необеспеченной розницы наблюдается ускорение роста портфеля, что может свидетельствовать о начале "кредитного бума", считает старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Однако, вероятнее всего, такая динамика связана с сезонным спросом.

Риелторы составили рейтинг городов России, в которых выгоднее всего покупать квартиру в рамках программы льготной ипотеки под 7%. Лидирующие позиции заняли Тверь и Самара.