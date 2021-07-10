Спецподразделения ВС Польши получат термобарические гранатометы

Варшава, 10 июля. Военнослужащие польских Сил специальных операций получат на вооружение новую партию 68-мм термобарических гранатометов РПГ-75-ТВ, передает портал Polska Zbrojna.

Гранатометы, произведенные чешским концерном Zeveta Ammunition, поступят в подразделения польских ССО к концу октября 2021 года. В настоящее время бойцы ВС Польши используют противотанковый АТ-4 от шведской компании Saab и РПГ-75.

Новые орудия, дальность действия которых составляет около 300 метров, способны пробивать броню техники противника толщиной 300 мм. Главное преимущество РПГ-75-ТВ, как отмечают СМИ, заключается в том, что гранатомет практически не реагирует на ветер, а значит, он более точен по сравнению с аналогами.

Агентство по противоракетной обороне США ранее приступило к размещению элементов системы ПРО Aegis на территории Польши. Система будет введена в эксплуатацию в 2022 году.