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Австралийка Эшли Барти выиграла второй турнир Большого шлема в карьере

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:22
Спорт
Австралийка Эшли Барти выиграла второй турнир Большого шлема в карьере
Global Look Press  /  Christopher Levy/ZUMAPRESS.com

Лондон, 10 июля. Первая ракетка мира Эшли Барти после победы на Уимблдоне в мировом рейтинге оторвется от второго места более чем на 2000 очков.

Австралийская теннисистка Эшли Барти впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир, в финале первая ракетка мира в трех сетах победила представительницу Чехии Каролину Плишкову. Финальная встреча продолжалась почти два часа и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.

Для австралийской теннисистки титул стал 12-м в карьере, это также ее вторая победа на турнирах Большого шлема (ТБШ). В 2019 году Барти выигрывала Открытый чемпионат Франции — Ролан Гаррос.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович в пяти сетах дожал канадского соперника Дениса Шаповалова и вышел в финал Уимблдонского турнира, где встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

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теннис уимблдон эшли барти
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