Сенатор Цеков поставил Украину на место за слова о депортации жителей Крыма

Симферополь, 10 июля. Украина никогда не сможет вернуть Крым и депортировать с полуострова граждан РФ. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков.

Политик поставил Киев на место за угрозы о депортации россиян. По его словам, такие заявления звучат на Украине с целью успокоить «националистически больную часть общества». Цеков отметил, что националисты хотят слышать про «возвращение» Крыма. Руководство Украины, в свою очередь, боится таких людей.

«Конечно, у них никогда не будет возможности реализовать то, о чем они говорят», — подчеркнул сенатор.

Около 100 тысяч украинцев перебрались в Крым с 2014 года, напомнил Цеков. Такая тенденция будет продолжаться, приводит его слова сайт 360tv.ru.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее заявил о намерении «депортировать русских» из Крыма. Политик уверен, что это рано или поздно произойдет.