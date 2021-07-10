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Сенатор Цеков поставил Украину на место за слова о депортации жителей Крыма
Политика
Сенатор Цеков поставил Украину на место за слова о депортации жителей Крыма
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 10 июля. Украина никогда не сможет вернуть Крым и депортировать с полуострова граждан РФ. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков.

Политик поставил Киев на место за угрозы о депортации россиян. По его словам, такие заявления звучат на Украине с целью успокоить «националистически больную часть общества». Цеков отметил, что националисты хотят слышать про «возвращение» Крыма. Руководство Украины, в свою очередь, боится таких людей.

«Конечно, у них никогда не будет возможности реализовать то, о чем они говорят», — подчеркнул сенатор.

Около 100 тысяч украинцев перебрались в Крым с 2014 года, напомнил Цеков. Такая тенденция будет продолжаться, приводит его слова сайт 360tv.ru.

Вице-премьер Украины Алексей Резников ранее заявил о намерении «депортировать русских» из Крыма. Политик уверен, что это рано или поздно произойдет.

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крым цеков депортация
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