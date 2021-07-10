Два балкона жилого дома обрушились в Ленобласти

Санкт-Петербург, 10 июля. Два балкона жилого дома обрушились в Выборгском районе Ленинградской области. Инцидент произошел в одном из домов Светлогорска.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. О несчастном случае сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

Обрушение двух балконов случилось на улице Лесной. В настоящий момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа во главе с руководителем следственного отдела по Выборгу.

В группу входят сами следователи, полицейские и сотрудники МЧС. Обстоятельства ЧП и возможные его причины устанавливаются.