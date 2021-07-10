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Два балкона жилого дома обрушились в Ленобласти

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:24
Происшествия
Два балкона жилого дома обрушились в Ленобласти
vk.com  /  СУ СК России по Новгородской области

Санкт-Петербург, 10 июля. Два балкона жилого дома обрушились в Выборгском районе Ленинградской области. Инцидент произошел в одном из домов Светлогорска.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. О несчастном случае сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

Обрушение двух балконов случилось на улице Лесной. В настоящий момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа во главе с руководителем следственного отдела по Выборгу.

В группу входят сами следователи, полицейские и сотрудники МЧС. Обстоятельства ЧП и возможные его причины устанавливаются.

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