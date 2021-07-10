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Настя Каменских без одежды и в пене пожаловалась на жару
Шоу-бизнес
Настя Каменских без одежды и в пене пожаловалась на жару
instagram.com  /  @kamenskux

Москва, 10 июля. Поп-исполнительница Настя Каменских порадовала подписчиков новым пикантным фото. Она опубликовала его в своем официальном Instagram-аккаунте, показав, как принимает ванну.

Знаменитость рассказала поклонникам, что обожает лето и всегда ожидает этого жаркого сезона с нетерпением. Исполнительница призналась, что этот период ассоциируется у нее с «легкими платьями, романтикой, морем и красивыми фото». Она уточнила, что в это году, несмотря на любовь к лету, ее организм будто отказывается воспринимать «это пекло».

«На сцену хочется выходить в купальнике, голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный!» — поделилась эмоциями 34-летняя звезда.

Подписчики согласились с Каменских. Многие отметили в комментариях, что давно не помнят настолько жаркого лета.

«Это жесть, просто жесть, Настюх! Невыносимо»;

«Какая ужасающая жара, я не выдерживаю», — принялись писать поклонники.

Большая часть фанатов завалила знаменитость комплиментами. Они подчеркнули, что Каменских прекрасно выглядит, отметив ее женственность. Однако, как рассказала певица, так было далеко не всегда. Артистка призналась, что долгое время не могла принять собственную внешность из-за постоянно критики общественности.

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лето жара каменских
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