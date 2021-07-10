Пропавшего под Тюменью подростка нашли живым

Тюмень, 10 июля. Пропавшего в Тюменской области 15-летнего подростка нашли живым, сообщает региональный главк СК.

Парень пропал 3 июля. Он вместе с друзьями отдыхал в палатке неподалеку от деревни Падерина. СК возбудил уголовное дело об убийстве. Двое местных жителей прочесывали местность, и к ним из леса вышел пропавший. Он услышал звук работающих мотоциклов, на которых добровольцы осматривали территорию.

Его обнаружили неподалеку от поселка Тараскуль. Подросток рассказал, что пошел собирать малину и не смог найти дорогу назад. С момента пропажи, чтобы выжить, он питался ягодами и пил воду через футболку. Парня отправили в больницу для осмотра.

Мужчина на Урале отправился в лес и не смог самостоятельно найти дорогу домой, сообщал ФАН. Правоохранители проводили поисковую операцию в течение ночи.