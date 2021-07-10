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Режиссер «Доктора Лизы» Оксана Карас будет преподавать в нижегородской киношколе
Общество
Режиссер «Доктора Лизы» Оксана Карас будет преподавать в нижегородской киношколе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Нижний Новгород, 10 июля. Киношкола «Горький film» открылась в областной столице. Среди преподавателей режиссер фильма «Доктор Лиза» Оксана Карас.

Образовательная площадка начала работу в пространстве «Мининский университет — Точка кипения» во время фестиваля нового российского кино «Горький fest». Девять студентов прошли конкурсные испытания и уже готовы получать нужные для создания востребованных на кинорынке картин знания.

С миром игрового кино их ознакомит режиссер «Доктора Лизы» Оксана Карас. Об особенностях создания короткометражки будущие фильмоделы узнают на занятиях Александра Котт и Оксаны Михеевой, а об элементах успешного кинопрокатного кино они поговорят с продюсером Николаем Ларионовым.

Ранее ФАН писал об обновлении состава совета Фонда кино. Председателем остался советник президента России Владимир Толстой.

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россия нижегородская область киноиндустрия
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