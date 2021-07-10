Афганистан, Китай и Индия — как уход войск США изменит баланс сил в регионе

Географическое расположение Афганистана, бывшего буферного государства Британской Индии, таково, что оно дает доступ ко всем странам Средней Азии. С уходом США в этой ключевой точке образуется своеобразная «черная дыра» — нестабильная политическая ситуация, противостояние между террористическими группировками и силами официального правительства, а в перспективе — и гражданская война.

Три соседствующие с Афганистаном ядерные державы — Китай, Индия и Пакистан — имеют свои интересы и преследуют собственные цели в регионе. Подробнее о том, как складываются отношения Кабула и его юго-восточных соседей, рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

США и «Талибан»

Конфликт в Афганистане продолжается двадцать лет, и за это время Вашингтон потратил на военные расходы более двух триллионов долларов. С 2010 года Белый дом искал пути и способы выхода из затянувшейся операции. Наконец, в Катаре, где находится официальная штаб-квартира «Талибана»1 (деятельность запрещена в РФ), в феврале 2020 года было подписано мирное соглашение с талибами.

У сделки, по сути, есть только одно условие: «Талибан» не позволит «Аль-Каиде»1 (деятельность запрещена в РФ) или любой другой террористической организации действовать в подконтрольных США районах. Не без основания талибы восприняли уход войск НАТО как свою победу в войне с иностранными захватчиками и активизировали атаки на контролируемые официальным афганским правительством районы.

Несмотря на все предварительные договоренности о мирном переговорном процессе и сохранении демократических достижений Афганистана, боевики быстро расширили сферу своего влияния. За считаные недели они захватили около 85% территории страны, включая (по их словам) один из крупных городов Афганистана — Кандагар. На завоеванных землях установлено действие законов шариата.

#Taliban officials said on Friday the insurgent group had taken control of 85% of territory in #Afghanistan, as humanitarian concerns mount. https://t.co/LQJ68M5XeL — Arab News Pakistan (@arabnewspk) July 10, 2021

Несмотря на заверения правительства президента Ашрафа Гани в том, что у него есть «секретный план» сдерживания боевиков, уже понятно, что скорость их продвижения зависит только от них самих. Правительственные войска бегут в соседние Таджикистан и Узбекистан или переходят на сторону талибов. Падение Кабула — вопрос не слишком долгого времени. В ближайшем будущем «Талибан» снова возьмет в свои руки управление Афганистаном.

Афганистан и Пакистан

Многие политические комментаторы в Афганистане считают, что военные успехи талибов — дело рук пакистанских военных и спецслужб. Афганские официальные лица неоднократно указывали, что Пакистан предоставляет талибам убежище и военную поддержку.

«Афгано-пакистанские отношения остаются напряженными более четырех десятилетий. Большинство афганцев в крупных городах негативно относятся к Пакистану, потому что они помнят, как Исламабад поддерживал талибов и моджахедов в 1990-х годах», — говорит Шариф Хасаньяр, глава базирующегося в Кабуле телеканала Ariana News.

Исламабад отрицает обвинения в поддержке талибов, но его аргументы звучат очень слабо на фоне заявлений пакистанских политиков. В частности, министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид прямо заявил, что в стране проживают семьи талибских боевиков, а сами талибы приезжают в страну для лечения в больницах.

Pakistan’s Interior Minister, Sheikh Rashid Ahmed, has admitted in a recent interview that the dead bodies of Afghan Taliban are taken to Pakistan, their wounded receive medical treatment, and they reside in the country along with their families.https://t.co/3Vs2rmP2wS — Kabul Now (@KabulNow) June 28, 2021

Несмотря на эти трения, Пакистан и Афганистан географически и культурно тесно связаны, и ситуация в одной стране влияет на другую. Правительство премьер-министра Имрана Хана не раз было вынуждено идти на уступки радикальным исламистским группировкам — и соседство с шариатским Афганистаном повысит градус внутренней напряженности. Ощущение победы над иностранными захватчиками, которое должен испытывать «Талибан» после ухода США, сделает его менее управляемым даже для Исламабада, о чем уже говорил Хан.

Но у Пакистана есть еще один способ влиять на события в Афганистане — это экономические возможности Китая. Войну с «Талибаном» некоторые афганцы называют «войной с Пакистаном по доверенности». Дальнейшие отношения талибов с Пекином, которые могут быть реализованы при поддержке и посредничестве Пакистана, вероятно, можно будет назвать «инвестициями по доверенности».

Китай и Афганистан

Афганистан не богат природными ресурсами и там нет ни плодородных земель, ни крупных угольных, нефтяных и урановых шахт. Несмотря на это, страна всегда представляла интерес для крупных мировых и региональных игроков. Причина кроется в ее стратегическом географическом положении.

Республика имеет решающее значение практически для всех основных торговых путей Азии, и это очень хорошо понимают в Пекине. Афганистан может стать важнейшей частью китайской стратегической инициативы «Один пояс — один путь». Поэтому Китай хотел бы получить контроль над афганскими землями.

It has been revealed that China is working to expand its BRI into Afghanistan as well. Chinese have expressed interest to construct China-backed major road between Kabul and Peshawar, as Peshawar is already linked with the CPEC route.#CPEC #BRI #Afghanistan pic.twitter.com/uskldIzkwG — The Daily CPEC (@thedailycpec) July 7, 2021

Низкий градус религиозного экстремизма внутри страны, равнодушие к многостороннему насилию и поддержка зависящего от китайских инвестиций Пакистана создают для КНР беспрецедентную геополитическую возможность. Даже если общественное мнение Афганистана будет по-прежнему критически оценивать участие Исламабада в послевоенной жизни страны, экономические выгоды от присоединения к Китайско-Пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) заставят многих забыть о прежней неприязни.

В отдельных политических кругах может возникнуть ощущение, что Китай увязнет в Афганистане, как и две предыдущие великие державы — СССР и США. Исторически подобное предположение разумно, однако оно не учитывает разницу в нюансах региональной динамики.

Пекин не навязывает собственное политическое мировоззрение своим партнерам, политически адаптируется и достаточно равнодушно относится к внутреннему насилию. В Мьянме, например, Китай очень быстро приспособился к реалиям после февральского переворота.

Для Афганистана это означает, что Пекин примет подъем талибов, даже если он произойдет с применением силы и во главе с любым, сколь угодно радикальным, лидером. До тех пор, пока «Талибан» будет сохранять спокойствие на китайско-афганской границе и обеспечивать безопасность китайских инфраструктурных проектов в стране, он будет получать китайские инвестиции наряду с политической поддержкой.

Пекин глубже, чем Вашингтон, проник в суть аксиомы о том, что война — это экономика, сделав инвестиции средством захвата государств. Но инвестиционная интервенция Китая в Афганистан качественно изменит стратегический баланс между Индией и Пакистаном — и это вызывает большое беспокойство в Нью-Дели.

Индия и Афганистан

Индии необходимо с одной стороны обеспечить сохранность миллиардных инвестиций, которые были сделаны Дели в Афганистан за последние 20 лет, а с другой — защитить свою границу в Кашмире от террористических атак при участии талибов с территории Пакистана. Далее Индии необходим региональный сухопутный путь в Афганистан, и единственный возможный вариант сейчас — это иранский порт Чабахар или Бандар-Аббас. Иран (как и Россия) выступает против создания исламского эмирата в Кабуле, контролируемого Пакистаном, в котором доминируют сунниты и который возглавляет «Талибан».

Понимая, что дальнейшее присутствие на местах будет иметь решающее значение для поддержания прямых контактов Индии со всеми заинтересованными сторонами, Нью-Дели не спешит закрывать свои представительства в Мазари-Шарифе и Кандагаре (несмотря на закрытие консульств в Джелалабаде и Герате).

Поскольку для Индии жизненно необходимо ограничить влияние Китая в Афганистане и обеспечить баланс между Кабулом и Исламабадом, Дели нужен прочный контакт с «Талибаном». Недавно в индийских СМИ появились сообщения о том, что представители правительства начали диалог с некоторыми группировками талибов. Комментируя эти сообщения, представитель министерства иностранных дел заявил, что Индия «поддерживает контакты с различными заинтересованными сторонами в соответствии со своей долгосрочной приверженностью развитию и восстановлению в Афганистане».

INDIA'S RECENT REACH OUT TO TALIBAN ~

India made contacts with the Taliban in Doha officially in 2020.



- This is a realist acknowledgement from the Indian side that Taliban would play a critical role in Afghanistan in the coming years, specially as US is withdrawing from AFG.. — HR (@Elitepredator5) July 6, 2021

Ряд знаменательных совпадений — случайная встреча министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара со специальным представителем США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом в Дохе, затем его визит в Москву, совпавший по времени с приездом туда талибской делегации — говорит о том, что Индия не повторит ошибку 1996 года. Тогда она оказалась не готова к захвату власти талибами и не имела никаких контактов с группировкой.

Со своей стороны представитель «Талибана» Мухаммад Сухейль Шахин в интервью СМИ подчеркнул, что талибы готовы к мирному сосуществованию с Индией.

«Пакистан — наш сосед, у нас общие ценности и история. Индия тоже страна нашего региона. Никто не может изменить своих соседей или регион. Мы должны принять эту реальность и обеспечить мирное сосуществование. Это отвечает всеобщим интересам», — заявил он.

В другом выступлении, Шахин обратился к Индии с просьбой «оставаться беспристрастной в афганском вопросе, а не поддерживать правительство, родившееся в оккупации».

None can change neighbours...can coexist, in interest of all: Taliban to India on shifting sandshttps://t.co/FA9JVRZgS0 — The Indian Express (@IndianExpress) June 19, 2021

«Талибан» и Кашмир

Помимо экономических и политических проблем, связанных с приходом к власти талибов, правительство Индии беспокоит вопрос о том, какое влияние окажет этот факт на ситуцию в регионе Джамму и Кашмир. Спор Индии и Пакистана за этот район продолжается с момента появления обоих государств после разделения Британской Индии. Кашмир называют «самым милитаризованным» регионом на планете.

Французский «Центр анализа терроризма» выпустил доклад, озаглавленный «Пакистанские джихадисты и глобальный джихад», авторы которого утверждают, что ориентированные на Кашмир пакистанские террористические группы активно действуют в Афганистане и полны решимости атаковать Индию.

В докладе подчеркивалось, что после вывода войск США с афганской земли страна станет свидетелем возрождения движения «Талибана» (что уже происходит) и более оперативной координации между ним и поддерживаемыми Пакистаном террористическими группами, такими как «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в РФ), «Джейш-и-Мохаммад».

Kashmir-focused Pak terror groups in Afghanistan planning to target Indian interests: French think tank — I report on dangers that India faces as USA prepares to withdraw troops ⁦@ETDefence⁩ ⁦@sandiplomat⁩ — https://t.co/qGMNLlRdqA pic.twitter.com/uV7xCsNVHt — Dipanjan R Chaudhury (@DipanjanET) June 19, 2021

«Центр анализа терроризма» уверен, что растущее влияние радикальной исламистской идеологии в Пакистане предоставит вышеупомянутым группам готовую почву для вербовки радикально настроенной молодежи, готовой осуществлять скоординированные террористические атаки или одиночные нападения в любой части мира.

Правин Сони, оборонный эксперт и бывший офицер индийской армии, говорит, что, если талибы вернутся к власти в Афганистане, это окажет влияние на Кашмир:

«По моей оценке, будет создан консолидированный фронт, включающий Китай, Пакистан и движение «Талибан». И это окажет влияние на Кашмир. Боевики «Талибана» <...> не дали США никаких гарантий, что не будут валять дурака. Талибы уже контролируют большую часть страны. Да, после вывода войск НАТО я вижу определенные последствия в Кашмире».

Аканкша Нараин, эксперт консалтинговой компании по контролю и безопасности в Нью-Дели, отмечает, что после вывода войск НАТО Афганистан может столкнуться с ситуацией, аналогичной той, которая возникла в 1988-89 годах — когда ушли советские войска.

«Боевики-моджахеды до 1989 года воевали против советских войск, затем рассеялись на других театрах военных действий, от Чечни и Кашмира до Ближнего Востока, — напоминает Нараин. — Аналогичная ситуация возникнет [сейчас], когда многие бойцы, особенно иностранные наемники, могут отправиться на новые театры [военных действий] или вернуться в ранее действующие. Такая ситуация представляет угрозу для Индии и Кашмира».

Будущее Афганистана

В ближайшие месяцы «Талибан» придет к власти и столкнется с проблемами мирного времени — разрушенной экономикой, неработающей системой здравоохранения и безработицей. На данный момент только Китай готов предложить Афганистану существенную помощь в этих вопросах. Для гарантии безопасности своих инфраструктурных объектов Китай потребует от «Талибана» разрешение охранять их собственными силами — и в страну войдут китайские охранные компании, которые будут следить за тем, чтобы новоиспеченные союзники не забывали, на чьи деньги все это было построено. Укрепив позиции в Афганистане, Китай начнет расширение своих проектов в Узбекистан и Таджикистан, где уровень жизни совсем немного выше, чем в Афганистане.

Нью-Дели в вопросе приручения «Талибана» проигрывает Пекину по той простой причине, что Пакистан не даст сформироваться серьезным связям между талибами и индийским правительством. Возможно, уход США из Афганистана послужит для Индии наглядным уроком того, как не следует слепо полагаться на Вашингтон, формируя свою политику в каком-либо регионе, и заставит правительство Нарендры Моди уделять больше внимания отношениям с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.