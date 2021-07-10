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Афганистан, Китай и Индия — как уход войск США изменит баланс сил в регионе
Весь мир
Афганистан, Китай и Индия — как уход войск США изменит баланс сил в регионе
Федеральное агентство новостей  / 

Географическое расположение Афганистана, бывшего буферного государства Британской Индии, таково, что оно дает доступ ко всем странам Средней Азии. С уходом США в этой ключевой точке образуется своеобразная «черная дыра» — нестабильная политическая ситуация, противостояние между террористическими группировками и силами официального правительства, а в перспективе — и гражданская война.

Три соседствующие с Афганистаном ядерные державы — Китай, Индия и Пакистан — имеют свои интересы и преследуют собственные цели в регионе. Подробнее о том, как складываются отношения Кабула и его юго-восточных соседей, рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

США и «Талибан»

Конфликт в Афганистане продолжается двадцать лет, и за это время Вашингтон потратил на военные расходы более двух триллионов долларов. С 2010 года Белый дом искал пути и способы выхода из затянувшейся операции. Наконец, в Катаре, где находится официальная штаб-квартира «Талибана»1 (деятельность запрещена в РФ), в феврале 2020 года было подписано мирное соглашение с талибами.

У сделки, по сути, есть только одно условие: «Талибан» не позволит «Аль-Каиде»1 (деятельность запрещена в РФ) или любой другой террористической организации действовать в подконтрольных США районах. Не без основания талибы восприняли уход войск НАТО как свою победу в войне с иностранными захватчиками и активизировали атаки на контролируемые официальным афганским правительством районы.

Несмотря на все предварительные договоренности о мирном переговорном процессе и сохранении демократических достижений Афганистана, боевики быстро расширили сферу своего влияния. За считаные недели они захватили около 85% территории страны, включая (по их словам) один из крупных городов Афганистана — Кандагар. На завоеванных землях установлено действие законов шариата.

Несмотря на заверения правительства президента Ашрафа Гани в том, что у него есть «секретный план» сдерживания боевиков, уже понятно, что скорость их продвижения зависит только от них самих. Правительственные войска бегут в соседние Таджикистан и Узбекистан или переходят на сторону талибов. Падение Кабула — вопрос не слишком долгого времени. В ближайшем будущем «Талибан» снова возьмет в свои руки управление Афганистаном.

Афганистан и Пакистан

Многие политические комментаторы в Афганистане считают, что военные успехи талибов — дело рук пакистанских военных и спецслужб. Афганские официальные лица неоднократно указывали, что Пакистан предоставляет талибам убежище и военную поддержку.

«Афгано-пакистанские отношения остаются напряженными более четырех десятилетий. Большинство афганцев в крупных городах негативно относятся к Пакистану, потому что они помнят, как Исламабад поддерживал талибов и моджахедов в 1990-х годах», — говорит Шариф Хасаньяр, глава базирующегося в Кабуле телеканала Ariana News.

Исламабад отрицает обвинения в поддержке талибов, но его аргументы звучат очень слабо на фоне заявлений пакистанских политиков. В частности, министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид прямо заявил, что в стране проживают семьи талибских боевиков, а сами талибы приезжают в страну для лечения в больницах. 

Несмотря на эти трения, Пакистан и Афганистан географически и культурно тесно связаны, и  ситуация в одной стране влияет на другую. Правительство премьер-министра Имрана Хана не раз было вынуждено идти на уступки радикальным исламистским группировкам — и соседство с шариатским Афганистаном повысит градус внутренней напряженности. Ощущение победы над иностранными захватчиками, которое должен испытывать «Талибан» после ухода США, сделает его менее управляемым даже для Исламабада, о чем уже говорил Хан.

Но у Пакистана есть еще один способ влиять на события в Афганистане — это экономические возможности Китая. Войну с «Талибаном» некоторые афганцы называют «войной с Пакистаном по доверенности». Дальнейшие отношения талибов с Пекином, которые могут быть реализованы при поддержке и посредничестве Пакистана, вероятно, можно будет назвать «инвестициями по доверенности».

Китай и Афганистан

Афганистан не богат природными ресурсами и там нет ни плодородных земель, ни крупных угольных, нефтяных и урановых шахт. Несмотря на это, страна всегда представляла интерес для крупных мировых и региональных игроков. Причина кроется в ее стратегическом географическом положении.

Республика имеет решающее значение практически для всех основных торговых путей Азии, и это очень хорошо понимают в Пекине. Афганистан может стать важнейшей частью китайской стратегической инициативы «Один пояс — один путь». Поэтому Китай хотел бы получить контроль над афганскими землями.

Низкий градус религиозного экстремизма внутри страны, равнодушие к многостороннему насилию и поддержка зависящего от китайских инвестиций Пакистана создают для КНР беспрецедентную геополитическую возможность. Даже если общественное мнение Афганистана будет по-прежнему критически оценивать участие Исламабада в послевоенной жизни страны, экономические выгоды от присоединения к Китайско-Пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) заставят многих забыть о прежней неприязни.

В отдельных политических кругах может возникнуть ощущение, что Китай увязнет в Афганистане, как и две предыдущие великие державы — СССР и США. Исторически подобное предположение разумно, однако оно не учитывает разницу в нюансах региональной динамики.

Пекин не навязывает собственное политическое мировоззрение своим партнерам, политически адаптируется и достаточно равнодушно относится к внутреннему насилию. В Мьянме, например, Китай очень быстро приспособился к реалиям после февральского переворота.

Для Афганистана это означает, что Пекин примет подъем талибов, даже если он произойдет с применением силы и во главе с любым, сколь угодно радикальным, лидером. До тех пор, пока «Талибан» будет сохранять спокойствие на китайско-афганской границе и обеспечивать безопасность китайских инфраструктурных проектов в стране, он будет получать китайские инвестиции наряду с политической поддержкой.

Пекин глубже, чем Вашингтон, проник в суть аксиомы о том, что война — это экономика, сделав инвестиции средством захвата государств. Но инвестиционная интервенция Китая в Афганистан качественно изменит стратегический баланс между Индией и Пакистаном — и это вызывает большое беспокойство в Нью-Дели.

Индия и Афганистан

Индии необходимо с одной стороны обеспечить сохранность миллиардных инвестиций, которые были сделаны Дели в Афганистан за последние 20 лет, а с другой — защитить свою границу в Кашмире от террористических атак при участии талибов с территории Пакистана. Далее Индии необходим региональный сухопутный путь в Афганистан, и единственный возможный вариант сейчас — это иранский порт Чабахар или Бандар-Аббас. Иран (как и Россия) выступает против создания исламского эмирата в Кабуле, контролируемого Пакистаном, в котором доминируют сунниты и который возглавляет «Талибан».

Понимая, что дальнейшее присутствие на местах будет иметь решающее значение для поддержания прямых контактов Индии со всеми заинтересованными сторонами, Нью-Дели не спешит закрывать свои представительства в Мазари-Шарифе и Кандагаре (несмотря на закрытие консульств в Джелалабаде и Герате).

Поскольку для Индии жизненно необходимо ограничить влияние Китая в Афганистане и обеспечить баланс между Кабулом и Исламабадом, Дели нужен прочный контакт с «Талибаном». Недавно в индийских СМИ появились сообщения о том, что представители правительства начали диалог с некоторыми группировками талибов. Комментируя эти сообщения, представитель министерства иностранных дел заявил, что Индия «поддерживает контакты с различными заинтересованными сторонами в соответствии со своей долгосрочной приверженностью развитию и восстановлению в Афганистане».

Ряд знаменательных совпадений — случайная встреча министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара со специальным представителем США по примирению в Афганистане Залмаем Халилзадом в Дохе, затем его визит в Москву, совпавший по времени с приездом туда талибской делегации — говорит о том, что Индия не повторит ошибку 1996 года. Тогда она оказалась не готова к захвату власти талибами и не имела никаких контактов с группировкой.

Со своей стороны представитель «Талибана» Мухаммад Сухейль Шахин в интервью СМИ подчеркнул, что талибы готовы к мирному сосуществованию с Индией.

«Пакистан — наш сосед, у нас общие ценности и история. Индия тоже страна нашего региона. Никто не может изменить своих соседей или регион. Мы должны принять эту реальность и обеспечить мирное сосуществование. Это отвечает всеобщим интересам», — заявил он.

В другом выступлении, Шахин обратился к Индии с просьбой «оставаться беспристрастной в афганском вопросе, а не поддерживать правительство, родившееся в оккупации».

«Талибан» и Кашмир

Помимо экономических и политических проблем, связанных с приходом к власти талибов, правительство Индии беспокоит вопрос о том, какое влияние окажет этот факт на ситуцию в регионе Джамму и Кашмир. Спор Индии и Пакистана за этот район продолжается с момента появления обоих государств после разделения Британской Индии. Кашмир называют «самым милитаризованным» регионом на планете. 

Французский «Центр анализа терроризма» выпустил доклад, озаглавленный «Пакистанские джихадисты и глобальный джихад», авторы которого утверждают, что ориентированные на Кашмир пакистанские террористические группы активно действуют в Афганистане и полны решимости атаковать Индию.

В докладе подчеркивалось, что после вывода войск США с афганской земли страна станет свидетелем возрождения движения «Талибана» (что уже происходит) и более оперативной координации между ним и поддерживаемыми Пакистаном террористическими группами, такими как «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в РФ), «Джейш-и-Мохаммад».

«Центр анализа терроризма» уверен, что растущее влияние радикальной исламистской идеологии в Пакистане предоставит вышеупомянутым группам готовую почву для вербовки радикально настроенной молодежи, готовой осуществлять скоординированные террористические атаки или одиночные нападения в любой части мира.

Правин Сони, оборонный эксперт и бывший офицер индийской армии, говорит, что, если талибы вернутся к власти в Афганистане, это окажет влияние на Кашмир:

«По моей оценке, будет создан консолидированный фронт, включающий Китай, Пакистан и движение «Талибан». И это окажет влияние на Кашмир. Боевики «Талибана» <...> не дали США никаких гарантий, что не будут валять дурака. Талибы уже контролируют большую часть страны. Да, после вывода войск НАТО я вижу определенные последствия в Кашмире».

Аканкша Нараин, эксперт консалтинговой компании по контролю и безопасности в Нью-Дели, отмечает, что после вывода войск НАТО Афганистан может столкнуться с ситуацией, аналогичной той, которая возникла в 1988-89 годах — когда ушли советские войска.

«Боевики-моджахеды до 1989 года воевали против советских войск, затем рассеялись на других театрах военных действий, от Чечни и Кашмира до Ближнего Востока, — напоминает Нараин. — Аналогичная ситуация возникнет [сейчас], когда многие бойцы, особенно иностранные наемники, могут отправиться на новые театры [военных действий] или вернуться в ранее действующие. Такая ситуация представляет угрозу для Индии и Кашмира».

Будущее Афганистана

В ближайшие месяцы «Талибан» придет к власти и столкнется с проблемами мирного времени — разрушенной экономикой, неработающей системой здравоохранения и безработицей. На данный момент только Китай готов предложить Афганистану существенную помощь в этих вопросах. Для гарантии безопасности своих инфраструктурных объектов Китай потребует от «Талибана» разрешение охранять их собственными силами — и в страну войдут китайские охранные компании, которые будут следить за тем, чтобы новоиспеченные союзники не забывали, на чьи деньги все это было построено. Укрепив позиции в Афганистане, Китай начнет расширение своих проектов в Узбекистан и Таджикистан, где уровень жизни совсем немного выше, чем в Афганистане.

Нью-Дели в вопросе приручения «Талибана» проигрывает Пекину по той простой причине, что Пакистан не даст сформироваться серьезным связям между талибами и индийским правительством. Возможно, уход США из Афганистана послужит для Индии наглядным уроком того, как не следует слепо полагаться на Вашингтон, формируя свою политику в каком-либо регионе, и заставит правительство Нарендры Моди уделять больше внимания отношениям с Россией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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