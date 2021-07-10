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Пилот объяснил, почему не пустил в самолет девочку с открытым переломом

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:19
Происшествия
Пилот объяснил, почему не пустил в самолет девочку с открытым переломом
pixabay.com

Якутск, 10 июля. Пилот воздушного судна авиакомпании «Полярные авиалинии» не стал сажать юную пациентку с открытым переломом руки в самолет.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что несовершеннолетняя по правилам не могла лететь без сопровождения медработника и при отсутствии авиабилета на рейс.

Инцидент произошел в селе Томтор Якутии. Пользователи соцсети, распространившие историю об этом в интернете, остались недовольны поступком командира. Девочке с матерью пришлось ехать до больницы в 30-градусную жару на автомобиле.

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