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Объемы продаж авто в Китае падают из-за нехватки чипов
Экономика
Объемы продаж авто в Китае падают из-за нехватки чипов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Пекин, 10 июля. Июньские продажи автомобилей в Китае снизились на 12% в сравнении с первым месяцем лета в 2020 году.

Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ) подсчитала, что за июнь компании реализовали на 12,4% меньше моделей, чем было продано в июне предыдущего года. Эксперты считают, что основным фактором снижения является глобальный дефицит полупроводников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом общая тенденция рынка КНР положительная. В сегменте чувствуется восстановление после стагнационного периода 2020 года. Сейчас на снижении продаж сказывается нехватка микрочипов.

Представители автомобильных компаний прогнозируют, что в III квартале дефицит не будет ощущаться столь сильно, а к концу года получится реализовать около 27 млн экземпляров. В СААМ делятся умеренно оптимистичным прогнозом, который строится на сохранении тренда реабилитации мировой экономики.

Одна из китайских компаний Chery планирует в скором времени запустить в России продажи нового компактного кроссовера Tiggo 2 Pro.

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китай автомобильный рынок дефицит микрочипов
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