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Захарова заявила, что ОЗХО идет ко дну с историей про «отравление» Навального
Политика
Захарова заявила, что ОЗХО идет ко дну с историей про «отравление» Навального
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 10 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала проект доклада Организации по запрещению химического оружия за нестыковки по делу заключенного Алексея Навального.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства РФ обратила внимание на документы ОЗХО. Речь идет об упоминании инцидента с якобы отравлением Алексея Навального. Организация отмечает, что направила экспертов в Германию для технической помощи в ситуации с гражданином РФ 20 августа 2020 года. Однако ранее упоминались другие даты поездки специалистов.

«Западные коллеги, взявшись за руки с Навальным, дружно идут ко дну со своей историей про отравление химоружием», — написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД прикрепила скриншоты доклада к посту. Захарова иронично добавила, что падает занавес, а за ним и декорации.

Дипломат ранее ответила американским властям на позицию по антироссийским санкциям. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на закон, которые требует рассматривать меры, связанные с «применением химоружия». Захарова назвала действия Вашингтона в ОЗХО полным беззаконием.

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захарова навальный озхо
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