Завод по производству электромобилей появится в Болгарии

София, 10 июля. Немецкая компания Next eGO и власти Болгарии подписали меморандум о строительстве завода по производству электромобилей.

Министр экономики и технического правительства страны Кирил Петков заявил, что очень горд открытием нового завода автопроизводителя. При этом в Болгарии будет осуществляться не только сборка машин, но и производство комплектующих, в том числе алюминиевой конструкции, кабелей и программного обеспечения.

Тестовое производство электромобилей стартует в 2023 году. Выйдя на полную мощность, предприятие сможет выпускать около 30 тыс. автомобилей ежегодно.

Страны Евросоюза планируют полностью отказаться от авто с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Таким образом, Европейская комиссия хочет снизить выбросы от новых транспортных средств на 100%.