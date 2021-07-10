В Сети показали кадры работы миротворцев ВС РФ в Лачинском коридоре в Карабахе

Степанакерт, 10 июля. Миротворцы ВС России продолжают обеспечивать безопасность в Лачинском коридоре в Карабахе при любых погодных условиях и в любое время суток.

На блокпосту российские военнослужащие досматривают транспорт всех типов. Они несут особую ответственность, потому что от качества их работы зависит безопасность. Лачинский коридор — единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах и Армению. Кадры работы миротворцев опубликовал телеканал «Звезда».

«Задачи поста состоят в контроле въезда и выезда в Лачинский коридор определенной техники, как военной, так и гражданской», — заявил командир поста Алексей Решетников.

По его словам, в случае нарушения транспорт задерживается, а запрещенные грузы изымаются военными. Иногда из-за строгих правил проезда на посту образуются «пробки», однако никаких исключений быть не может. Отмечается, что в этом районе благодаря присутствию российских военных режим прекращения огня ни разу не был нарушен.

Ранее сообщалось, что миротворцы ВС РФ посетили с образовательной миссией школьный лагерь в Аскеранском районе Карабаха и провели лекции и занятия для детей. Они научили школьников обращаться с миноискателем и оказывать первую медицинскую помощь.