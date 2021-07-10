Киевские власти продолжают утверждать, что жители Донбасса хотят вернуться обратно на Украину, отказываясь слышать мнение людей, проживающих в ДНР и ЛНР. Однако пенсионерка из Днепропетровской области дозвонилась в студию одного из украинских телеканалов, чтобы рассказать, что же дончане и луганчане действительно думают об Украине.

Так, жительница Днепропетровской области позвонила в эфир украинского телеканала «НАШ». Пенсионерка по имени Ирина раскрыла истинное отношение жителей Донбасса к Украине. По ее словам, ей удалось поговорить с жителем Донецка и узнать у него, как же жители шахтерского региона относятся к нынешней Украине. Ответ неутешителен для Киева — Донбасс возвращаться не собирается.

«Я — из Днепропетровской области. Меня зовут Ирина Ивановна. Мне 75 лет. Вы постоянно говорите о том, что Донбасс должен вернуться на Украину. Я недавно разговаривала с человеком, который живет в центре Донецка в многоквартирном доме. Он — бывший преподаватель высшего учебного заведения. Вот, я у него спросила: что думают ваши соседи? Они говорят, что мы на такую Украину, где правят бандеровцы, которая является сателлитом США, не собираемся возвращаться. Он говорит, что на Украине русскоязычное население втоптали в грязь и вытирают [об него] ноги. Закрыли все русскоязычные школы — нет их больше, не существует. Нам не нужен украинский язык, который нам будут навязывать. Понимаете, не хотят люди возвращаться на Украину. То в НАТО тянут, то еще куда-то. Не хотят люди, не хотят», — сказал Ирина.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Заявление украинки обсудили пользователи социальных сетей. Люди также пришли к выводу, что Донецкая и Луганская народные республики не вернутся обратно на Украину. Кроме того, комментирующие отметили, что вскоре вслед за Донбассом пойдут Одесская, Николаевская и Херсонская области Украины.

«Сердца и умы людей, живущих в ДНР и ЛНР, вернуть назад на Украину не получится. Слишком много плохого вы для них сделали», — пишет Сергей Прокудин.

«Никто не мечтает, и не врите. А на Украине многие мечтают вместе с территорией свалить... Просто молчат и не высказываются вслух», — указала Татьяна Капинус.

«Хорошо, что Украина показала себя во всей красе, у Донбасса нет иллюзий. Понятно, что их ждет на Украине», — пишет Наталья Шаламова.

«Одесса, Харьков, Николаев на очереди. Все, нет «неньки», доскакались. А там Польша уже щечки дует. Крыма нет, Донбасс однозначно не увидите. Все, сливай бензин. Куда бежать будете?» — задал вопрос пользователь Евгений.

Федеральное агентство новостей /

«Ведь самое интересное, что ни одно официальное СМИ Украины никогда не пошлет своих корреспондентов в ЛДНР провести опрос его жителей на тему отношения к реинтеграции. Ибо наперед знают его результаты, которые явно не соответствуют линии партии», — отметил Дмитрий.

«Согласна, потому что сама все это слышала! Донбасс не вернется на такую Украину! Русским здесь закрывают рот! Унижают и посылают в Россию. Еще блокируют в соцсетях. Я жила при всех президентах на Украине. Такого не было никогда. Говорят одно, а делают другое. Украина сейчас стоит, как «Титаник» перед погружение под воду — перпендикулярно воде... Это ужасно!» — заявила пользовательница Катерина Рина.

Ранее кандидат политических наук Дмитрий Спивак заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке войны против Донбасса.