Манойло посоветовал команде Навального доказать в суде, что они — не враги России

Сбежавшие за границу члены команды осужденного оппозиционера Алексея Навального обрушились с критикой в адрес ведущей ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольги Скабеевой, назвавшей их врагами России. В комментарии ФАН политолог, доктор политических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло отметил, что возмущенным либералам необходимо обращаться в суд, если они считают, что их оклеветали, а не поднимать шумиху посредством лояльных к ним СМИ.

Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена в РФ) Иван Жданов разместил в своем Twitter-аккаунте фрагмент передачи, где известная российская журналистка заявила, что он — предатель Родины. Данный пост ретвитнул его соратник Леонид Волков, о котором Скабеева также говорила в ток-шоу. В частности, она напомнила телезрителям, что он сбежал за рубеж. Несмотря на то, что Скабеева транслировала всем известные факты, по мнению ближайшего окружения Навального, ее слова — это клевета.

instagram.com / @olgaskabeeva

Журналисты радиостанции «Эхо Москвы» опубликовали материал, в котором фактически поддержали членов команды осужденного оппозиционера, скрывающихся от российского правосудия за пределами страны. Напомним, в конце минувшего месяца экс-главу ФБК Ивана Жданова объявили в международный розыск по делу о неисполнении судебного решения в соответствии с ч. 2 статьи 315 УК РФ «Злостное неисполнение представителем организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Он проходит фигурантом по нескольким уголовным делам, в том числе об отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Бывший руководитель сети штабов Навального3 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) Леонид Волков в свою очередь объявлен в федеральный и межгосударственный розыск в СНГ. Следственный комитет возбудил 28 января 2021 года в отношении него уголовное дело по ч. 2 статьи 151.2 УК РФ «Склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Сейчас он проживает в Литве, где часто принимает участие в эфирах «Навальный LIVE» совместно с другими сбежавшими из России единомышленниками, и продолжает вести подрывную деятельность, направленную на дестабилизацию социально-политической обстановки в России.

facebook.com / Леонид Волков

В беседе с сотрудником Федерального агентства новостей профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло заявил, что Волкову и Жданову нужно в судебном порядке решать вопросы, связанные с их репутацией. Собеседник подчеркнул, что в соцсетях можно написать что угодно, но проблему это не решит.

«Здесь даже нечего особенно комментировать. Если они (соратники Навального. — Прим. ФАН) считают, что это — клевета, у них есть возможность это оспорить. Пусть обращаются в суд и докажут там, что это — неправда. У них есть на это полное право. Я думаю, будет интересно, если Волков и другие оппозиционеры подадут в суд. Любопытно, какие они будут приводить аргументы в свою пользу. Посмотрим, к какому решению придет суд», — сказал эксперт.

Политолог также обратил внимание на тот факт, что сотрудники «Эха Москвы» преподнесли информацию о претензиях членов команды основателя ФБК к словам Скабеевой в искаженном виде. Он поинтересовался, кто эти «многие люди», якобы выразившие негодование из-за того, что оппозиционеров назвали врагами России. Андрей Манойло выразил сомнение в том, что журналисты проводили социологический опрос. Он считает, что подобные выводы сделаны на основе немногочисленных комментариев в социальных сетях, в том числе от ботов.

«Нужно спросить у редакции «Эха Москвы», на основании чего они опубликовали материал о возмущении сторонников Навального. Есть ли у них список их имен, фамилий и отчеств. Какое их количество в процентном соотношении к численности населения Российской Федерации. Комментарии в социальных сетях могут писать и боты, поэтому это — не лучший способ делать подобные заявления, особенно на радио», — подытожил Манойло.

Ранее в интервью ФАН юрист Виталий Серуканов заявил, что Леонид Волков разразился критикой в адрес партии «Яблоко», не включившей московского активиста Олега Степанова в партийный список, чтобы оправдать себя перед зарубежными спонсорами.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.