В МЧС заявили о снятии пожарной угрозы населенным пунктам Челябинской области

Челябинск, 10 июля. Представители МЧС рассказали о снятии угрозы населенным пунктам Челябинской области. По словам спасателей, ситуация в регионе стабилизировалась.

Отмечается, что группировка МЧС России, сотрудников лесного хозяйства, а также добровольных пожарных продолжает работать на месте очага возгорания. Всего с природным пожаром в Челябинской области борются 630 человек, 142 единицы техники и 4 пожарных поезда, сообщает заместитель министра МЧС России Илья Денисов.

Для тушения открытого огня также была задействована авиация: самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на очаги пожаров 290 тонн воды. В настоящий момент общая площадь возгорания составляет 20 га. На территории Челябинской области развернуты два пункта временного размещения, в одном из которых уже размещены 12 человек.