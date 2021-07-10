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В МЧС заявили о снятии пожарной угрозы населенным пунктам Челябинской области

  /   Обновлено: 10 июля 2021 18:38
Происшествия
В МЧС заявили о снятии пожарной угрозы населенным пунктам Челябинской области
36.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Челябинск, 10 июля. Представители МЧС рассказали о снятии угрозы населенным пунктам Челябинской области. По словам спасателей, ситуация в регионе стабилизировалась.

Отмечается, что группировка МЧС России, сотрудников лесного хозяйства, а также добровольных пожарных продолжает работать на месте очага возгорания. Всего с природным пожаром в Челябинской области борются 630 человек, 142 единицы техники и 4 пожарных поезда, сообщает заместитель министра МЧС России Илья Денисов.

Для тушения открытого огня также была задействована авиация: самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8 сбросили на очаги пожаров 290 тонн воды. В настоящий момент общая площадь возгорания составляет 20 га. На территории Челябинской области развернуты два пункта временного размещения, в одном из которых уже размещены 12 человек.

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мчс челябинская область лесные пожары стабилизация населенные пункты
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