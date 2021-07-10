Избирательность работодателей и соискателей выросла в России на фоне пандемии

Москва, 10 июля. Новая тенденция наблюдается на отечественном рынке труда. Соискатели и работодатели стали более требовательно относиться друг к другу, согласно данным кадрового агентства UTEAM.

Подавляющее большинство опрошенных российских работодателей отметило, что соискатели начали уделять больше времени рассмотрению возможных предложений трудоустройства за последний год. Претенденты стали намного решительнее в собственных ожиданиях относительно заработной платы, передает «Коммерсантъ».

При этом более половины нанимателей также заявили, что стали более строгими при отборе кандидатов. Эксперты связывают подобную тенденцию со стремлением к большей эффективности на фоне коронакризиса, а также увеличением издержек управления из-за массового перехода на удаленный режим работы. В результате повышение взаимных требований вызвало нехватку кадров среди 69% опрошенных работодателей.

Представители сервиса «Работа.ру» ранее провели опрос 5000 российских пользователей и определили, сколько граждан трудится в удаленном формате. В настоящее время показатель достигает 11%.