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Разведенная Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе
Шоу-бизнес
Разведенная Кристина Асмус спровоцировала слухи о новом романе
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 10 июля. Звезда «Интернов» актриса Кристиан Асмус впервые показала своего нового возлюбленного. Однако артистка не стала раскрывать личность мужчины, опубликовав на снимке лишь его руку.

Бывшая супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова спустя год отошла от скандального бракоразводного процесса и вступила в новые отношения. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, артистка спровоцировала слухи о появлении в своей жизни нового мужчины.

В Stories Instagram она показала лишь часть неизвестного представителя противоположного пола — на кровати артистки лежит мужская рука, которую нежно сверху накрыла своей ладонью Асмус. К публикации она добавила белый смайлик в виде сердечка.

«Идеальное утро», — подписала артистка черно-белый снимок.

После скандального развода артистка постоянно интригует поклонников информацией о своих романах. Близкие друзья актрисы уверены, что она с озорством научилась провоцировать представителей СМИ, чтобы о ней как можно больше говорили. Окружающие отмечают, что вокруг звезды фильма «Текст» всегда есть мужчины, в том числе и популярные, однако она предпочитает играть с ними и дружить, но не строить романтические отношения.

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любовь рука постель асмус
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