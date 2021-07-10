Общественность Ирака обеспокоена пропажей антиправительственного журналиста

Багдад, 10 июля. Общественность Ирака требует от властей страны выяснить обстоятельства пропажи журналиста и активиста Али аль-Микдама, который пропал в столице республики вечером 9 июля.

Аль-Микдама, видного сторонника антиправительственного протестного движения, в последний раз видели в одном из кафе в багдадском районе Карада в 17:00 по местному времени. По данным оппозиционного СМИ Tishreen Media, активист получал угрозы в последнее время.

В социальных сетях общественные деятели начали распространять хэштег «Али аль-Микдам, где ты?», призывая власти определить местонахождение журналиста. Этот тег даже возглавлял тренды иракского сегмента Twitter.

«Иракские власти обязаны раскрыть подробности случившегося с гражданским активистом Али аль-Микдамом и принять ускоренные меры, которые позволят создать безопасную среду для передвижения журналистов и активистов в Багдаде и провинциях», — написал в своем Twitter-аккаунте журналист и ведущий телеканала Al-Sharqiya Азиз аль-Рубайе.

⭕️ ???? هام || أختفاء الصحفي والناشط المدني الحقوقي "علي المكدام" منذ الساعة الخامسة مساءاً وحتى الآن وكان أخر ظهور له بمنطقة الكرادة بمقهى رضا علوان وسط العاصمة بغداد علماً أن علي المكدام كان يتعرض منذ مدة لعدة مضايقات وتهديدات تمس أمنه الشخصي.

______________#اعلام_تشرين_الموحد pic.twitter.com/YXxiq1w5ad — اعلام تشرين الموحد (@TishreenMedia) July 10, 2021

Активисты и журналисты, связанные с антиправительственным движением, регулярно становились жертвами убийств, похищений и угроз со стороны вооруженных групп. Член полуофициальной Иракской Высшей комиссии по правам человека (IHCHR) Али аль-Баяти сообщил агентству Middle East Eye, что исчезновение Аль-Микдама, вероятно, является еще одним доказательством вседозволенности вооруженных группировок в Ираке по отношению к оппонентам.

«Ужасно видеть, как активисты пропадают один за другим на наших глазах. Это проявление тотальной безнаказанности. Такая ситуация будет способствовать более массовым нарушениям прав человека. Похоже, что Ирак больше не является безопасным местом для любого рода правозащитной деятельности, — сказал он. — Мы призываем правительство в рамках его ответственности в ближайшее время объявить [личности] преступников, хотя мы очень хорошо знаем итог».

Friends have expressed concern over the whereabouts of Iraqi journalist Ali al-Mikdam after he went missing in Baghdad on Friday evening https://t.co/w1czrI2Ynw — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 10, 2021

Волна убийств

В «охоте» на местных диссидентов, как правило, обвиняют проиранские формирования. С 2019 года порядка 70 активистов стали жертвами убийств или покушений на жизнь. Такие нападения обычно совершаются глубокой ночью неизвестными людьми. Число подобного рода преступлений резко возросло после убийства Соединенными Штатами иранского военного командира Кассема Сулеймани и лидера шиитского ополчения «Катаиб Хезболла» Абу Махди аль-Мухандиса в январе 2020 года.

Наиболее резонансным событием последних месяцев стала гибель правозащитника и критика властей Ихаба аль-Вазни. Мужчина был застрелен неизвестными возле своего дома в Кербелле в ночь с 8 на 9 мая. После расправы над диссидентом десятки протестующих собрались у здания консульства Ирана. Они сжигали покрышки и подожгли несколько трейлеров, припаркованных снаружи. Демонстранты даже попытались проникнуть в диппредставительство исламской республики.

9 May 2021

Karbala, south of #Iraq

Footage showing the unrest outside #Iran's consulate following the killing of a local activist, Ehab al-Wazni. People here are pointing the finger at #Tehran's regime and its proxies in #Iraq.#ShutDownIranTerrorEmbassies @IraqiGovt pic.twitter.com/JlN2H9pPS4 — Mitra Motamed (@MitraMotamed) May 9, 2021

Другим известным политическим деятелем, погибшим в результате агрессии вооруженных людей, является Хушам аль-Хашими — политический консультант, аналитик и специалист по вопросам национальной безопасности, которого называли «национальным достоянием Ирака». Он также был убит около своего дома в Багдаде в июле 2020 года. Его смерть нанесла огромный удар по академическим институтам и гражданскому обществу республики.

We are still waiting to hear back on the investigation regarding the assassination of @hushamalhashimi and many others.



I wrote this piece back in July 2020https://t.co/bq08a9V6Nx — Hayder حيدر (@HayderSH) May 9, 2021

Мустафа аль-Казыми, занявший пост премьер-министра Ирака после начала кровавых протестов в октябре 2019 года, пообещал найти виновных в убийствах известных оппозиционеров. За редким исключением его действия оказались неэффективными.

Тем не менее 8 июля Высший судебный совет Ирака объявил о выдаче ордеров на арест предполагаемых убийц Хушама аль-Хашими. Глава инстанции Фаик Зайдан сообщил, что в отношении убийц известного политического консультанта и других активистов в качестве меры наказания будет рассматриваться смертный приговор.