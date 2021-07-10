Певица Ханна похвасталась подаренным мужем Rolls-Royce

Москва, 10 июля. Поп-исполнительница Анна Иванова, выступая под псевдонимом Ханна, похвасталась изумрудным Rolls-Royce, который избранник звезды подарил ей на День семьи.

Ханна удивила своих поклонников, показав очередной дорогой подарок от супруга. Им оказался эксклюзивный автомобиль Rolls-Royce яркого изумрудного оттенка. Певица опубликовала в разделе Stories в своем Instagram-аккаунте несколько фото из салона. Как сообщают СМИ, стоимость автомобиля составила порядка 40 млн рублей. Звезда рассказала, что это именно та машина, о которой она долгое время мечтала.

«Мы пришли в этот мир исполнять свои мечты, помните об этом», — радостно заявила знаменитость подписчикам.

Ханна регулярно делится с фанатами подробностями своей личной жизни с мужем. Бизнесмен Павел Курьянов в последнее время постоянно балует свою красавицу-жену. Сначала он подарил ей роскошное кольцо на годовщину свадьбы, после чего устроил романтическое свидание. Для этого предприниматель заказал огромный воздушный шар в виде красного сердца.