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Журавлев призвал оказать материальную поддержку переболевшим COVID-19 на Алтае

  /   Обновлено: 10 июля 2021 17:58
Политика
Журавлев призвал оказать материальную поддержку переболевшим COVID-19 на Алтае
Федеральное агентство новостей

Барнаул, 10 июля. Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев обратился к властям Алтайского края с призывом оказать материальную помощь переболевшим коронавирусом людям.

В рамках проекта «100 городов» депутат Госдумы РФ посетил Алтайский край. Некоторые местные чиновники попытались воспрепятствовать рабочему визиту Журавлева, запретив подконтрольным организациям встречаться с ним.

Жители региона пожаловались лидеру «Родины» на проблемы в сфере здравоохранения. В частности, граждане не могут получить вторую дозу вакцины от COVID-19. Журавлев назвал эту ситуацию недопустимой. Также депутат призвал власти Алтая помочь всем переболевшим коронавирусом людям.

«Каждый переболевший должен получить материальную компенсацию от государства. Не отдельные категории как сейчас, а все!» — заявил лидер «Родины».

По его словам, программу поддержки необходимо внедрять в срочном порядке. Если власти допустят промедление, то сельские поля придется обустраивать под кладбища, отметил депутат.

Накануне Алексей Журавлев с рабочим визитом посетил Новосибирск. Он встретился с представителями регионального отделения «Родины», которые рассказали о своих планах на текущий политический сезон.

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родина журавлев алтайский край
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