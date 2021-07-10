Украина планирует открыть офис «Крымской платформы» в августе

Киев, 10 июля. Киевские власти собираются открыть офис переговорной площадки «Крымская платформа», заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По имеющимся данным, работа офиса начнется во время проведения саммита. В дальнейшем он будет заниматься мониторингом ситуации на полуострове в различных сферах.

«В результате этого саммита заработает полноценный офис «Крымской платформы», и в этот же день те иностранные лидеры, которые приедут на встречу на высшем уровне, смогут оценить его деятельность», — сказал он.

Жовква также добавил, что Киев будет пытаться привлекать для работы в офисе иностранных чиновников. Их участие в проекте может быть абсолютно разноплановым, резюмировал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил другие страны на проект «Крымская платформа». Соответствующее сообщение он разместил в своих соцсетях.