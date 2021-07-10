Дерматолог назвал заболевания, при которых запрещено загорать

Москва, 10 июля. Отдых у водоемов в летнее время подходит не всем, рассказала дерматолог Татьяна Егорова и назвала болезни, при которых нельзя загорать.

Ряд хронических заболеваний накладывают ограничения на человека. Людям, которые страдают от кожных болезней, не рекомендуется загорать. Например, солнечные лучи усугубляют развитие злокачественных опухолей.

Также воздержаться от нахождения на солнце стоит людям, у которых была меланома. Ультрафиолет противопоказан пациентам с аутоиммунными нарушениями в стадии обострения. При этом купать в море с такими заболевания наоборот можно. Водные процедуры помогут восстановиться кожному покрову, добавила Егорова.

Роспотребнадзор ранее объяснил, почему опасно купаться в запрещенных для этого водоемах. Многие озера и реки содержат болезнетворные бактерии.