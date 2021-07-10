Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО примут участие в учениях «Запад-2021»

Санкт-Петербург, 10 июля. Специалисты Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны присоединятся к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2021».

Подготовка к маневрам стала темой заседания Военного совета в штабе Ленинградского объединения ВВС и ПВО, сообщила пресс-служба Западного военного округа. На совещании рассматривались вопросы, касающиеся подготовки проведения предстоящих стратегических учений «Запад-2021» и тактических маневров с боевой стрельбой на государственных полигонах.

Совместные с белорусскими военными тренировки начнутся 10 сентября. Маневры будут проходить и в Белоруссии, и в России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовали сборы офицерского состава с командирами батальонов ЗВО. Военнослужащих ожидает курс лекций, инструкторских занятий и отработка практических действий.