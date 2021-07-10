Военный политолог Перенджиев назвал рецепт победы над «Талибаном» в Афганистане

Движение «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) состоит не только из пуштунов, но и из народностей, являющихся титульными в других странах. Об этом в интервью ФАН заявил доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб выразил надежду, что Россия, Индия и Китай помогут Кабулу в борьбе с террористами, усилившими свою активность в последнее время. При этом он предостерег всех потенциальных «помощников» от вмешательства во внутренние дела Афганистана, попросив вместо этого технической поддержки. Мохиб объяснил свой призыв тем, что террористы ведут свою преступную деятельность во всех странах региона, а это значит, что избавление от них находится в интересах всех государств.

Перенджиев убежден, что международным институтом, который может сохранить государственность Афганистана, должна стать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

«В ней на первых ролях находятся Китай и Индия, — заметил доцент кафедры. — И я думаю, что им в рамках ШОС следует поднять вопрос о предоставлении военной помощи Кабулу. Россия по своей линии тоже могла бы поддержать власти Афганистана, но я считаю, что нам не стоит вмешиваться в этот конфликт и уж тем более вводить куда-то войска».

Эксперт предположил, что весьма разумно было бы действовать «через Турцию, которая находится там» — чтобы Стамбул не просто развивал на территории Афганистана свою военную инфраструктуру, но еще и создал бы коалицию из стран среднеазиатского региона для спасения законного правительства в Кабуле от террористов.

Global Look Press/ТАСС / Rahmatullah Alizadah/Rahmat Gul

«Здесь надо отметить, что одной из ошибок, которую допускают эти государства в отношении Афганистана, является отсутствие работы со своими диаспорами в этой стране, — сказал собеседник ФАН. — Это позволило бы пресечь каналы вербовки, которые используют террористы, зазывая в свои ряды мусульман из государств среднеазиатского региона».

Перенджиев убежден: необходимо «растащить» Талибан на составные этнические элементы и отработать отдельно каждый из них.

«На мой взгляд, это поможет не только погасить существующий конфликт, но и предотвратить будущие войны внутри Афганистана», — резюмировал доцент.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предсказал поражение властей Афганистана в их противостоянии «Талибану».

1 Организация запрещена на территории РФ.