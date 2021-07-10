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Пандемия в Петербурге: почему так важно оперативно привить сферу услуг
Общество
Пандемия в Петербурге: почему так важно оперативно привить сферу услуг
Невские Новости  / 

Санкт-Петербург, 10 июля. Принятое Сергеем Собяниным постановление о поощрении московских бизнесменов поставило экспертов перед таким вопросом: не превращается ли вакцинация сотрудников от COVID-19 в маркетинговую гонку? И почему так важно в короткие сроки привить тех, кто работает в сфере услуг? Свое мнение на этот счет высказал руководитель дирекции интернет-вещания телеканала «Санкт-Петербург» Алексей Дементьев, ставший гостем пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Пандемия в Петербурге: почему так важно оперативно привить сферу услуг
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Напомним, что согласно решению мэра Москвы, первые 100 организаций, которые отчитались о вакцинации 60% коллектива, получат гранты в размере 100% НДФЛ за предыдущий год. Половина этих выплат предназначена для компаний в сфере малого и среднего бизнеса.

«Для Петербурга и Москвы история с обязательной вакцинацией людей, задействованных в сфере оказания услуг, очень важна. Потому что Москва и Петербург — туристически привлекательные центры, города, в которые приезжают за год миллионы туристов. И если мы не будем вакцинировать сферу услуг, то у нас есть шанс допустить не просто третью уже волну коронавируса, а четвертую и пятую», — рассуждает Дементьев.

Предприниматели тем временем прекрасно понимают надобность мер, но многих не устраивает, что на их плечи легла и просветительская работа. Ведь часть работников (да и всего населения страны) остаются в группе колеблющихся из-за элементарного недостатка знаний о вакцинах и последствиях укола.

«Я думаю, что ситуация уже изменилась. Потому что если вы посмотрите, то в Петербурге по факту очереди на ближайшие две недели на вакцинацию. Люди стоят в очередях, и на мой взгляд, здорово, что они массово прививаются», — подытожил гость медиацентра «Патриот».

Ранее ФАН писал, что в Северную столицу поступило почти 200 тысяч доз вакцины «Спутник V». Для ускорения числа привитых жителей в городе регулярно открывают новые пункты вакцинации и привозят новые партии препарата.

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