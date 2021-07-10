Экстренные службы продолжают осматривать место крушения самолета на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 июля. Сотрудники МЧС обследуют территорию на месте крушения самолета возле поселка Палана. Авиакатастрофа произошла 6 июля 2021 года.

Специалисты за сутки осмотрели более 20 километров прибрежной линии, для этого также использовалась беспилотная техника. На месте ЧП работают водолазы, они обследовали 0,06 квадратного километра морского дна. Все обломки самолета увезли на экспертизу. Психологи круглосуточно оказывают психологическую помощь и информационную поддержку родственникам погибших по телефону горячей линии.

С момента происшествия авиация обследовала более 592,1 квадратного километра. На земле специалисты осмотрели более 86,7 километра. Всего на месте крушения работают 72 человека и 14 единиц техники.