Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о приглашении в сборную России

Москва, 10 июля. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что руководство РФС не приглашало его на работу в сборную России.

Экс-наставник голландского «Витесса» Леонид Слуцкий возглавлял сборную России в период с 2015 по 2016 год.

«Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа. Уже через 2,5 часа мы выйдем на футбольное поле», — заявил 50-летний специалист во время пресс-конференции перед стартом предсезонного турнира.

По словам Слуцкого, он предпочитает сосредоточиться на том, что действительно ему по силам.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) совместно со Станиславом Черчесовым принял решение о досрочном расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. На групповой стадии Евро-2020 подопечные Черчесова крупно проиграли бельгийцам (0:3), минимально одолели финнов (1:0) и потерпели разгромное поражение от датчан (1:4). Ранее сообщалось, что 57-летний Черчесов отказался от многомилионной неустойки за расторжение договора с РФС.