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Американец рассказал, чему научился у русских при выборе заведений общепита
Общество
Американец рассказал, чему научился у русских при выборе заведений общепита
pixabay.com  /  LUM3N

Москва, 10 июля. Житель США Джейкоб был удивлен, как русские оценивают качество заведений общественного питания и объяснил, чему научился в России.

Русские более избирательны при выборе места, где хотят поесть, чем жители США. Американцы считают, что если заведение открылось, то уже все в порядке. Однако жители России редко оказываются в местах, качество которых не вызывает доверие, отметил блогер на своем канале «Американец о России» в «Яндекс.Дзен».

Однажды он возвращался домой с русскими друзьями после поездки на дачу и ему захотелось есть. Американец предложил зайти в кафе, однако приятель посоветовал столовую, которая находится немного дальше. Он объяснил, что там часто останавливаются таксисты и дальнобойщики.

«Естественно, мне стало интересно, почему именно этот факт был выделен, и теперь знаю о простом русском правиле, которое гласит: «Если в кафе у дороги едят таксисты или дальнобойщики, то кормят там вкусно»», — сделал вывод американец.

Он добавил, что никогда бы не помыслил таким образом, но среди русских это обычное явление. Дело в том, что жители России считают логичным, что таксисты и дальнобойщики не будут останавливаться в местах, где невкусно и низкое качество обслуживания. Это простое наблюдение оказалось полезным, отметил американец и решил, что теперь будет обращать внимание, как часто встречаются таксисты в придорожных кафе.

Блогер Джейкоб ранее попробовал съесть арбуз с хлебом по русской традиции и поделился впечатлениями. Этот эксперимент его уговорила провести подруга из Сибири.

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дальнобойщики кафе русские американец таксисты
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