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«Цифровая диктатура» Народного банка Китая спровоцировала падение биткоина

  /   Обновлено: 10 июля 2021 17:11
Экономика
«Цифровая диктатура» Народного банка Китая спровоцировала падение биткоина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 июля. Биткоин резко подешевел на фоне нового заявления Народного банка Китая. Криптовалюта за час снизилась в цене на 2% — до 32,2 тыс. долларов.

Зампредседателя ЦБ КНР Фань Ифэй в ходе брифинга Государственного совета назвал биткоин и стейблкоины спекулятивными активами, ставящими под удар финансовую систему и социальную стабильность. Угрозы, исходящие от биткоина, стали причиной введения ограничительных мер.

Таким образом, уверен экономист Антон Любич, Пекин хочет подорвать устойчивость таких цифровых активов, как биткоин. Заявление Народного банка Китая является политическим, приводит слова эксперта ИА REGNUM.

«Цифровые валюты позволяют рядовым китайцам быть чуть более свободными от тесных объятий КПК. Цифровые валюты — это препятствие на пути к цифровой диктатуре», — подчеркнул Любич.

Банк России ранее заявил, что принятие биткоина в качестве платежного средства может создать слишком большие риски для финансовых систем крупных экономик.

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биткоин Народный банк Китая антон любич
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