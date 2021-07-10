Медики госпитализировали пострадавших в аварии с катером в Петербурге

Спасатели приехали на место крушения катера в Красносельском районе. Компания местных жителей и детей получила травмы после столкновения лодки и стенки Дудергофского канала.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как на место происшествия прибыли Российский союз спасателей, пожарные и несколько машин скорой помощи. Сейчас дело расследуют представители правоохранительных органов.

В результате аварии пострадали девять человек, в числе которых трое несовершеннолетних. Один мужчина находится без сознания, у женщины диагностированы переломы, ребенок госпитализирован с ушибами.

Сообщается, что водитель катера был в состоянии алкогольного опьянения. На большой скорости он не справился с управлением и врезался в ограждение. Несколько пассажиров оказались в воде.