Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 июля 17:34
17:33
Общество
Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником
17:32
Происшествия
В полиции Гаити допросят политиков и бизнесменов по делу об убийстве президента
17:31
Шоу-бизнес
Мэтт Дэймон в слезах и под руку с французской актрисой: неожиданный дуэт в Каннах
17:30
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список российских городов по техногенным загрязнениям
17:30
Экономика
Аналитики рассказали о прибыли петербургских бизнесменов на Евро-2020
17:28
Происшествия
Девять человек находились на борту опрокинувшейся лодки на Дудергофском канале
17:28
Происшествия
Полиция начала проверку по факту столкновения лодки со стеной в Петербурге
17:28
Общество
Американец объяснил разницу между домашними посиделками в России и США
17:26
Общество
Российские водители массово жалуются на новую ловушку от ГИБДД
17:25
Евро 2020
Черчесов раскрыл подробности ухода с поста тренера сборной России
Все новости

Названы преимущества бюджетного смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Общество
Названы преимущества бюджетного смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G
mi.com  /  Xiaomi

Париж, 10 июля. Независимые аналитики из французской компании DxOMark изучили китайский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Девайс от китайской компании Xiaomi под названием Mi 11 Lite 5G продается всего за 300 долларов, однако обладает процессором SoC Snapdragon 780, камерой на 64 мегапикселя и ультратонким корпусом в 6,8 мм. Об этом пишет iXBT.

Эксперты присвоили аппарату 111 баллов в общем зачете, 118 баллов мобильник выиграл за качество фотоснимков и 101 балл он получил за видеосъемку. В DxOMark подчеркивают, что гаджет из КНР вышел на уровень OnePlus 8T и Google Pixel 4a.

По линии снимков Xiaomi сравнили с Huawei P40 и Samsung Galaxy S20 FE, а также Google Pixel 4. При этом тестеры указывают, что смартфон продемонстрировал не лучшие результаты в сегменте работы сверхширокоугольной камеры и функции приближения изображения при фотографировании.

Аналитики мероприятия Mobile World Congress назвали победителей премии GLOMO 2021. Эксперты определились с лучшим смартфоном 2021 года.

Вернуться назад

смартфон камера Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru