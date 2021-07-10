Названы преимущества бюджетного смартфона Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Париж, 10 июля. Независимые аналитики из французской компании DxOMark изучили китайский смартфон Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Девайс от китайской компании Xiaomi под названием Mi 11 Lite 5G продается всего за 300 долларов, однако обладает процессором SoC Snapdragon 780, камерой на 64 мегапикселя и ультратонким корпусом в 6,8 мм. Об этом пишет iXBT.

Эксперты присвоили аппарату 111 баллов в общем зачете, 118 баллов мобильник выиграл за качество фотоснимков и 101 балл он получил за видеосъемку. В DxOMark подчеркивают, что гаджет из КНР вышел на уровень OnePlus 8T и Google Pixel 4a.

По линии снимков Xiaomi сравнили с Huawei P40 и Samsung Galaxy S20 FE, а также Google Pixel 4. При этом тестеры указывают, что смартфон продемонстрировал не лучшие результаты в сегменте работы сверхширокоугольной камеры и функции приближения изображения при фотографировании.

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