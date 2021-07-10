Врач Мясников объяснил, как распознать аневризму сосудов головного мозга

Москва, 10 июля. Определенный тип головной боли может указывать на опасное состояние — аневризму сосудов мозга. В некоторых случаях оно может привести к смерти.

Ощущение «разрывающей» головной боли может указывать на аневризму сосудов мозга. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он уточнил, что боль может усиливаться при кашле или перемене положения тела.

«Разрывающая» боль также может являться признаком развития опухоли головного мозга, утверждает Мясников. Он советует обратиться к медицинскому специалисту при возникновении подобных симптомов.

Как сообщалось ранее, доктор Мясников рекомендует россиянам питаться овощами и фруктами, сократив употребление соленой и жирной пищи. Предпочтение следует отдавать плодам, выращенным в регионе.