Дочь покойной Началовой растрогала фанатов исполнением песни «Учитель»

Москва, 10 июля. Дочь покойной популярной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина может пойти по стопам матери и стать певицей. Появилось видео, на котором девочка исполняет хит артистки «Учитель».

Запись была сделана много лет назад, когда Началова еще была жива. В студию телеканала «Москва-24» она привела совсем еще юную дочку, которая спела перед огромной аудиторией. Публикация появилась в одном из фанатских аккаунтов Алдониной в Instagram.

«Вы помните желтую осень, когда мы пришли в первый класс? И первый звонок — колокольчик волшебный. Для нас прозвенел в первый раз. Для нас прозвенел в первый раз», — гласит подпись к видеозаписи.

Подписчики фан-аккаунта певицы пришли в восторг от увиденного. Многие уверены, что Вера Алдонина растет достойной заменой своей мамы и в скором времени сможет покорить отечественный шоу-бизнес.

«Юленька оставила след в дочери. Красивые люди, красивые песни. Поклон за такой талант и эти прекрасные песни»; «Замечательные, очень трогательные видео. Очень люблю смотреть, и слезы на глаза наворачиваются!!! Было бы очень классно, если бы они и сейчас вместе сидели, пели, обнимались»; «Верочка вырастет достойной наследницей Юлечки. Горжусь этой маленькой талантливой малышкой. До слез грустно, что ее мама этого не застала», — отметили растроганные пользователи соцсети.

Популярная певица Юлия Началова умерла больше двух лет назад в 38 лет. Своим творчеством артистка оставила неизгладимый след в душе своих поклонников. Теперь по ее стопам решила пойти единственная дочь Вера. Недавно стало известно, что школьница выступит на музыкальном фестивале в Краснодарском крае.