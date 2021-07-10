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«Несбыточное будущее»: Пушков раскритиковал идею Резникова о депортации крымчан
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Политика
«Несбыточное будущее»: Пушков раскритиковал идею Резникова о депортации крымчан
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 10 июля. Идея украинского вице-премьера Алексея Резникова о депортации россиян из Крыма является политической клоунадой, отметил сенатор Алексей Пушков.

Расчет властей Украины на самостоятельное возвращение Крыма превращает их заявления в политическую клоунаду, подчеркнул Пушков. Официальный Киев в своих мечтах неоднократно "зачищал" Донбасс, "присоединял" к Украине Кубань, а теперь готовится к "депортации" россиян, отметил он.

«Поражает обращенность украинских политиков в далекое несбыточное будущее», — написал сенатор в Telegram.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников рассказал о намерении Киева выдворить из Крыма граждан РФ. Он заявил, что на территории полуострова находится около полумиллиона россиян.

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украина крым пушков
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