Аналитики объяснили, к чему приведет срыв сделки ОПЕК+

Москва, 10 июля. Отменять сделку в рамках ОПЕК+ нецелесообразно, однако продление структурных правил по добыче нефти устраивает далеко не всех участников соглашения.

Сотрудник «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин в беседе с РИА Новости отметил, что договоренности, к которым министры стран пришли в 2020 году, действительно сумели стабилизировать мировой рынок черного золота и сократить запасы в хранилищах. С другой стороны, риск новой волны пандемии и повторения ценовой войны до сих пор не ушел.

Несмотря на активный рост нефтяных котировок, участники сделки не торопятся полностью отказываться от соглашений, чтобы не спровоцировать резких колебаний на рынке, подчеркнул эксперт. Отменять договоренности чревато неконтролируемым наращиванием предложения при еще нестабильном спросе.

Причиной ослабления курса рубля является падение цен на нефть. Это связано с беспокойством участников нефтяного рынка о стабильности внутри ОПЕК+ в связи с конфликтом между ОАЭ и Саудовской Аравией, уверены экономисты.