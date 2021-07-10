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В Госдуме назвали препятствие для развития экономики России
Политика
В Госдуме назвали препятствие для развития экономики России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 июля. Коррупция мешает развитию экономики России, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Сергей Калашников.

По его словам, коррупция существует во всех странах, но она не должна мешать экономике государства.

«Да, воруют потихоньку везде, но так, что этого не видно на экономических показателях», — объяснил депутат.

Существуют схемы, которые позволяют стране оставаться мировым лидером, несмотря на коррупцию, и Россия должна пользоваться таким опытом, заключил Калашников.

Ранее сообщалось, что Госдума рассчитывает на серьезные изменения в системе образования страны. Власти РФ проведут большую работу по модернизации в среднеобразовательных учреждениях и колледжах.

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