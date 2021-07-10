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Суд на два месяца закрыл гостиницу в Анапе после конфликта с постояльцами

  /   Обновлено: 10 июля 2021 17:04
Происшествия
Суд на два месяца закрыл гостиницу в Анапе после конфликта с постояльцами
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Анапа, 10 июля. Решением суда деятельность гостиницы «Атмосфера» в Анапе, где владелица обматерила туристов после претензий насчет грязного пола, была приостановлена на 60 суток.

Об этом заявил Федеральному агентству новостей помощник председателя Краснодарского краевого суда по взаимодействию со СМИ Мария Пирогова.

Хозяйка отеля резко отреагировала на просьбу новых постояльцев убраться в номере и обматерила их. В частности, туристки пожаловались на грязный пол, где заметили следы собачьей шерсти и песок. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс среди пользователей социальных сетей.

Дело рассматривалось судом Анапы в субботу, 10 июля, что вызвало удивление хозяйки гостиницы. Она призналась, что у нее было мало времени, чтобы устранить выявленные Роспотребнадзором нарушения.

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гостиница атмосфера анапа
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