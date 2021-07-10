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Украинские магазины перестали обслуживать русских
Политика
Украинские магазины перестали обслуживать русских
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 10 июля. Владельцы магазинов в западной Украине начали вешать на двери торговых лавок знак, запрещающий вход русским.

Изображение представляет собой перечеркнутую свинью, которая раскрашена в российский триколор. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает, что это очередное проявление гибридной войны.

«Еще пять лет такой пропаганды и гибридной войны — и мы сможем увидеть, когда русскоязычных людей будут закалывать вилами прямо на улице», — передает его слова издание «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что экс-депутата Рады Журавко госпитализировали в Москве. Политик не стал уточнять причину обращения в медицинское учреждение.

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украина русские магазины
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