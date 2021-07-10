Ночная Ялта восхитила туристов, приехавших в Крым на отдых впервые

Многие города Крыма уже восстановились после проливных ливней и мощных потопов, нарушивших курортную жизнь полуострова. Все катаклизмы, которые обрушились в первой половине лета на Юг России — Крым и Краснодарский край — уже позади, говорят эксперты. Обещают, что вторая половина лета возместит с лихвой все те неудобства, которые природа преподнесла туристическим городам.
О том, что курортная жизнь восстановилась, свидетельствуют и вечерние фотографии с набережной Ялты, где можно увидеть толпы туристов, прогуливающихся по одной из главных достопримечательностей города, передает корреспондент ФАН.
«Люди действительно начали возвращаться в наш замечательный город, потому что у нас уже все наладилось: вода и электричество — круглосуточно, общественный транспорт ходит. То есть последствия стихии город уже все преодолел, у нас все хорошо. Однако, видимо, туристы об этом не знают, поэтому до сих пор часто спрашивают при аренде о наличии воды в кранах и электричества, когда бронируют жилье для отдыха», — рассказал местный предприниматель Олег Степанов, который занимается сдачей частных квартир.
По его словам, после ливня основная часть туристов покинула Ялту, отправившись в другие курортные города, которые не пострадали от наводнений. Но сейчас люди постепенно начинают возвращаться в курортную столицу Крыма.
При этом собеседник издания признался, что непогода немного испортила туристический сезон для Крыма, однако он надеется, что республике удастся наверстать упущенное, ведь еще есть время до конца сентября — так называемого бархатного сезона.
«Мы в Ялте впервые. Решили в этом году ехать в Крым, хотя раньше отдыхали в основном в Краснодарском крае. Боялись, что погода подведет, но пока все четыре дня, пока мы здесь, все прекрасно. Купаться в городе нельзя, мы ездили в ближайшие поселки на море. И очень нравится гулять по набережной. Ночью она такая красивая, много иллюминации интересной, мы везде фотографируемся!» — рассказала ФАН Елена Заварская из Самары.
Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму высмеяли подрядчиков, из-за которых вдруг появилось «минестерсво культуры». При этом местные жители отнеслись с юмором к данной ситуации.