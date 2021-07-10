Ночная Ялта восхитила туристов, приехавших в Крым на отдых впервые

Многие города Крыма уже восстановились после проливных ливней и мощных потопов, нарушивших курортную жизнь полуострова. Все катаклизмы, которые обрушились в первой половине лета на Юг России — Крым и Краснодарский край — уже позади, говорят эксперты. Обещают, что вторая половина лета возместит с лихвой все те неудобства, которые природа преподнесла туристическим городам.

О том, что курортная жизнь восстановилась, свидетельствуют и вечерние фотографии с набережной Ялты, где можно увидеть толпы туристов, прогуливающихся по одной из главных достопримечательностей города, передает корреспондент ФАН.

«Люди действительно начали возвращаться в наш замечательный город, потому что у нас уже все наладилось: вода и электричество — круглосуточно, общественный транспорт ходит. То есть последствия стихии город уже все преодолел, у нас все хорошо. Однако, видимо, туристы об этом не знают, поэтому до сих пор часто спрашивают при аренде о наличии воды в кранах и электричества, когда бронируют жилье для отдыха», — рассказал местный предприниматель Олег Степанов, который занимается сдачей частных квартир.

По его словам, после ливня основная часть туристов покинула Ялту, отправившись в другие курортные города, которые не пострадали от наводнений. Но сейчас люди постепенно начинают возвращаться в курортную столицу Крыма.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

При этом собеседник издания признался, что непогода немного испортила туристический сезон для Крыма, однако он надеется, что республике удастся наверстать упущенное, ведь еще есть время до конца сентября — так называемого бархатного сезона.

«Мы в Ялте впервые. Решили в этом году ехать в Крым, хотя раньше отдыхали в основном в Краснодарском крае. Боялись, что погода подведет, но пока все четыре дня, пока мы здесь, все прекрасно. Купаться в городе нельзя, мы ездили в ближайшие поселки на море. И очень нравится гулять по набережной. Ночью она такая красивая, много иллюминации интересной, мы везде фотографируемся!» — рассказала ФАН Елена Заварская из Самары.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму высмеяли подрядчиков, из-за которых вдруг появилось «минестерсво культуры». При этом местные жители отнеслись с юмором к данной ситуации.