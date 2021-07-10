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Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа разделся ради челленджа в шоу Джимми Киммела

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:46
Шоу-бизнес
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа разделся ради челленджа в шоу Джимми Киммела
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 10 июля. Голливудский актер Джейсон Момоа в эфире шоу Джимми Киммела шокировал телезрителей. Во время прямого включения он разделся, показывая, как сделать повседневные вещи сексуальнее.

Ведущим эпизода неожиданно стал не Джимми Киммел, а американский комик Энтони Андерсон. Он созвонился в прямом эфире со звездой «Аквамена» Джейсоном Момоа и предложил ему необычный челлендж. Сначала артист должен был воспользоваться антибактериальным средством для рук. Вместо того чтобы использовать его по назначению, актер снял рубашку и нанес его на голый торс.

После этого он открыл банку кальмаров, буквально раздавив ее своими бицепсами. В финале юмористического ролика Момоа сексуально погладил рубашку, не сдерживая эмоций. Зал наградил знаменитость бурными овациями.

Фото со съемок второго «Аквамена» уже появилось в Сети. Соответствующей новостью поделился режиссер картины Джеймс Ван.

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Киммел момоа нагота
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