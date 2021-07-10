Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа разделся ради челленджа в шоу Джимми Киммела

Лос-Анджелес, 10 июля. Голливудский актер Джейсон Момоа в эфире шоу Джимми Киммела шокировал телезрителей. Во время прямого включения он разделся, показывая, как сделать повседневные вещи сексуальнее.

Ведущим эпизода неожиданно стал не Джимми Киммел, а американский комик Энтони Андерсон. Он созвонился в прямом эфире со звездой «Аквамена» Джейсоном Момоа и предложил ему необычный челлендж. Сначала артист должен был воспользоваться антибактериальным средством для рук. Вместо того чтобы использовать его по назначению, актер снял рубашку и нанес его на голый торс.

После этого он открыл банку кальмаров, буквально раздавив ее своими бицепсами. В финале юмористического ролика Момоа сексуально погладил рубашку, не сдерживая эмоций. Зал наградил знаменитость бурными овациями.

Фото со съемок второго «Аквамена» уже появилось в Сети. Соответствующей новостью поделился режиссер картины Джеймс Ван.