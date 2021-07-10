Сборы офицерского состава с командирами батальонов ЗВО стартовали в Подмосковье

Москва, 10 июля. Командиры батальонов Западного военного округа собрались на базе Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО в Подмосковье.

Там стартовали сборы офицерского состава с командирами батальонов объединения. Военнослужащих ожидает курс лекций, инструкторско-методические занятия и отработка практических действий со своими подразделениями, передает пресс-служба ЗВО.

После проведения сборов офицеры приступят к служебным обязанностям по управлению батальонами при отработке учебно-боевых задач во время летнего учебного периоде и учений «Запад-2021».

Ранее стало известно, что танковая дивизия ЗВО отработала подводное вождение в Подмосковье. Экипажи танков Т-80У были задействованы в учениях по форсированию водных преград.