Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Курской области

Курск, 10 июля. Управление МЧС России по Курской области объявило в регионе штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды.

Так, с 11 по 16 июля средняя температура воздуха составит +26...+27 градусов. Такое значение на семь-девять градусов выше климатической нормы.

Спасатели призвали жителей области быть предельно бдительными и осторожными. По словам специалистов, жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и повышению вероятности крупных ДТП на дорогах.

О затяжной жаре ранее предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, июльскую погоду в центре европейской части страны будет определять стационарный антициклон.