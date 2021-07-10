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Захарову разозлили публикации СМИ о встрече Лаврова с талибами

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:51
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Политика
Захарову разозлили публикации СМИ о встрече Лаврова с талибами
wikipedia.org  /  Sergey Korovkin 84 / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула СМИ в распространении фейков о встречах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с талибами.

Некоторые СМИ распространили фейк, что Лавров якобы недавно принимал в Москве представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Захарова объяснила, что снимок, который активно тиражируется, сделан в 2019 году во время межафганских переговоров, где присутствовали представители разных движений.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же», — разозлилась дипломат.

Ранее Захарова посоветовала США переключиться с русского досье на НЛО. Она посетовала, что у американцев плохо обстоят дела с фантазией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия лавров захарова мид
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