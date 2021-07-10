Захарову разозлили публикации СМИ о встрече Лаврова с талибами

Москва, 10 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула СМИ в распространении фейков о встречах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с талибами.

Некоторые СМИ распространили фейк, что Лавров якобы недавно принимал в Москве представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Захарова объяснила, что снимок, который активно тиражируется, сделан в 2019 году во время межафганских переговоров, где присутствовали представители разных движений.

«Сколько еще могут наши «либеральные» и анонимные врать, что «Лавров проводит в Москве переговоры с талибами»? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же», — разозлилась дипломат.

Ранее Захарова посоветовала США переключиться с русского досье на НЛО. Она посетовала, что у американцев плохо обстоят дела с фантазией.

1 Организация запрещена на территории РФ.