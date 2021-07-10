Диетолог Уэст рассказала, как по языку определить дефицит витамина B12

Вашингтон, 10 июля. Цвет языка может свидетельствовать о дефиците одного из важных для здоровья микроэлементов. Об этом рассказала американский диетолог Хелен Уэст.

Согласно заявлению специалиста, по состоянию языка можно определить нехватку витамина B12. Также на это может указывать опухание органа или отсутствие работы вкусовых рецепторов.

Если в организме наблюдается нехватка микроэлемента, язык человека может даже чесаться. У некоторых людей также может наблюдаться его покалывание или даже боль. При отсутствии должного количества витамина B12 цвет языка становится ярче.

Специалисты из Университета Джонса Хопкинса заявили, что витамины и минеральные добавки не несут никакой пользы для человеческого организма. Как сообщалось ранее, к такому выводу они пришли по результатам многолетних исследований.