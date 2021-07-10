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ФАН публикует видео с места ДТП с участием 13 машин на Кубани

  /   Обновлено: 10 июля 2021 16:44
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП с участием 13 машин на Кубани
pxhere.com

Краснодар, 10 июля. Массовая авария случилась в Крымском районе Краснодарского края. В результате происшествия пострадали несколько человек. В распоряжении ФАН оказались кадры с места ДТП.

По предварительным данным, столкновения начались из-за пожара в поле. Дым стал стремительно распространяться, и из-за этого ухудшилась видимость на дороге.

Травмы могли получить три человека. Пострадавших доставили в госпиталь. О характере их травм не сообщается.

На месте дорожного инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и медики, организовано реверсивное движение.

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